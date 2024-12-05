Практика судов
  1. В Украине

На границе с Беларусью поймали агента ФСБ и администратора Telegram-каналов для уклонистов

17:10, 5 декабря 2024
За государственную измену и сотрудничество с ФСБ жителю Житомирщины грозит пожизненное заключение.
На границе с Беларусью поймали агента ФСБ и администратора Telegram-каналов для уклонистов
Фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники СБУ разоблачила 52-летнего жителя Житомирской области, который организовал схемы для уклонения от мобилизации и сотрудничал с ФСБ. Мужчину задержали в августе при попытке незаконно переплыть реку Днепр на границе с Беларусью, чтобы сбежать в Россию.

По данным СБУ, фигурант, который был представителем запрещенной партии «Государство», получал задания от ФСБ. Он администрировал сеть Telegram-каналов, где публиковал инструкции для военнообязанных по избежанию призыва. В частности, он разрабатывал маршруты нелегального пересечения границы через лесные тропы и водоемы, маркировал эти пути на картах и передавал их клиентам.

После побега в Россию злоумышленник планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ, дискредитируя украинские государственные институты в пропагандистских эфирах.

На основании собранных доказательств он обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Также ранее его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 2 ст. 332 (незаконное пересечение государственной границы).

Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Материалы дела переданы в суд.

Операцию провели сотрудники СБУ в Черниговской области совместно с Государственной пограничной службой и при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Телеграм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обнародована методика, согласно которой ВККС будет оценивать практические задания кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда

Практические задания по специализации антикоррупционного суда кандидаты будут выполнять 16 декабря.

Илон Маск и Вивек Рамасвами при сокращении чиновников и федеральных агентств будут опираться на решения Верховного суда США

«Полярной звездой» для реформ по сокращению бюрократов станет Конституция США с акцентом на двух важных решениях Верховного суда, вынесенных во время пребывания на посту президента Байдена.

Наша задача сейчас – сохранить конкурс в апелляцию – ВККС

В ВККС напомнили, что при необходимости преодоления 75% барьера за этап IQ-теста, кандидатов на должности судей апелляционных судов останется меньше, чем вакансий.

Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений Вооруженных Сил Украины за границей

Кабмин одобрил законопроект о порядке принятия решения Президентом о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ.

В Украине может появиться полноценный суд присяжных – Верховная Рада одобрила законопроект

Депутаты решили поддержать создание суда присяжных в Украине и проголосовали законопроект, поданный 4 года назад.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва