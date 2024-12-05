На границе с Беларусью поймали агента ФСБ и администратора Telegram-каналов для уклонистов

За государственную измену и сотрудничество с ФСБ жителю Житомирщины грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачила 52-летнего жителя Житомирской области, который организовал схемы для уклонения от мобилизации и сотрудничал с ФСБ. Мужчину задержали в августе при попытке незаконно переплыть реку Днепр на границе с Беларусью, чтобы сбежать в Россию.

По данным СБУ, фигурант, который был представителем запрещенной партии «Государство», получал задания от ФСБ. Он администрировал сеть Telegram-каналов, где публиковал инструкции для военнообязанных по избежанию призыва. В частности, он разрабатывал маршруты нелегального пересечения границы через лесные тропы и водоемы, маркировал эти пути на картах и передавал их клиентам.

После побега в Россию злоумышленник планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ, дискредитируя украинские государственные институты в пропагандистских эфирах.

На основании собранных доказательств он обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Также ранее его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 2 ст. 332 (незаконное пересечение государственной границы).

Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Материалы дела переданы в суд.

Операцию провели сотрудники СБУ в Черниговской области совместно с Государственной пограничной службой и при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.

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