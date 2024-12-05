На кордоні з Білоруссю спіймали агента ФСБ та адміністратора Telegram-каналів для ухилянтів

За державну зраду і співпрацю з ФСБ мешканцю Житомирщини загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрила 52-річного мешканця Житомирської області, який організував схеми для ухилення від мобілізації та співпрацював із ФСБ. Чоловіка затримали у серпні під час спроби незаконно переплисти річку Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб втекти до Росії.

За даними СБУ, фігурант, який був представником забороненої партії «Держава», отримував завдання від ФСБ. Він адміністрував мережу Telegram-каналів, де публікував інструкції для військовозобов’язаних щодо уникнення призову. Зокрема, він розробляв маршрути нелегального перетину кордону через лісові стежки та водойми, маркував ці шляхи на картах і передавав їх клієнтам.

Після втечі до Росії зловмисник планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ, дискредитуючи українські державні інституції у пропагандистських ефірах.

На підставі зібраних доказів його звинувачено за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також раніше його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону).

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Матеріали справи передані до суду.

Операцію провели співробітники СБУ в Чернігівській області спільно з Державною прикордонною службою та за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

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