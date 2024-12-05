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В Україні попит на антидепресанти та вітаміни зріс майже удвічі порівнюючи з минулим роком

16:52, 5 грудня 2024
У 2024 році попит на антидепресанти виріс на 46%, а на вітаміни – на 45,5%, порівняно з 2023-м.
В Україні попит на антидепресанти та вітаміни зріс майже удвічі порівнюючи з минулим роком
Джерело фото: Dima Mukhin / Unsplash
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У 2024 році виріс попит на антидепресанти та на вітаміни. Про це повідомили аналітики сервісу Liki24.com.

Там зазначили, що зріс попит на засоби для психічного здоров’я та його профілактики. У 2024 році попит на антидепресанти виріс на 46%, а на вітаміни – на 45,5%, порівняно з 2023-м.

Ці категорії стали лідерами зростання, поступившись лише сезонним препаратам від грипу (50%), болю в горлі (48%) та нежитю (46%), свідчать дані сервісу.

Водночас антидепресанти увійшли до першої десятки найпопулярніших груп ліків за обсягом замовлень із 24 лютого 2022 року, разом зі знеболювальними, ліками проти підвищеного тиску, болю в суглобах і м'язах, а також седативними препаратами.

Що стали купувати більше у 2024:

Сезонні ліки

  • Ліки проти нежитю: у 2024 році їх купили на 46% більше, ніж у 2023.
  • Ліки проти болю в горлі (+48%).
  • Ліки проти грипу (+50%).

Засоби для психічного здоров’я

  • Антидепресанти (+46%).
  • Вітаміни та мінеральні комплекси (+46%).

Ліки для хронічних захворювань

  • Анальгетики або знеболювальні (+40%).
  • Препарати від підвищеного тиску (+11%).

Снодійні та заспокійливі

  • Снодійні препарати (+1%).

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