В Украине спрос на антидепрессанты и витамины вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом

В 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины – на 45,5% по сравнению с 2023-м.

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В 2024 году вырос спрос на антидепрессанты и на витамины. Об этом сообщили аналитики сервиса Liki24.com.

Там отметили, что возрос спрос на средства психического здоровья и его профилактики. В 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины – на 45,5% по сравнению с 2023-м.

Эти категории стали лидерами роста, уступив только сезонным препаратам от гриппа (50%), боли в горле (48%) и насморку (46%), свидетельствуют данные сервиса.

В то же время антидепрессанты вошли в первую десятку самых популярных групп лекарств по объему заказов с 24 февраля 2022 года, вместе с обезболивающими, лекарствами против повышенного давления, болями в суставах и мышцах, а также седативными препаратами.

Что стали покупать больше в 2024 году:

Сезонные лекарства

Лекарство против насморка: в 2024 году его купили на 46% больше, чем в 2023 году.

Лекарства против боли в горле (+48%).

Лекарства против гриппа (+50%).

Средства для психического здоровья

Антидепрессанты (+46%).

Витамины и минеральные комплексы (+46%).

Лекарства для хронических заболеваний

Анальгетики или обезболивающие (+40%).

Препараты от повышенного давления (+11%).

Снотворные и успокоительные

Снотворные препараты (+1%).

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