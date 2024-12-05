В Украине спрос на антидепрессанты и витамины вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом

В 2024 году вырос спрос на антидепрессанты и на витамины. Об этом сообщили аналитики сервиса Liki24.com.
Там отметили, что возрос спрос на средства психического здоровья и его профилактики. В 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины – на 45,5% по сравнению с 2023-м.
Эти категории стали лидерами роста, уступив только сезонным препаратам от гриппа (50%), боли в горле (48%) и насморку (46%), свидетельствуют данные сервиса.
В то же время антидепрессанты вошли в первую десятку самых популярных групп лекарств по объему заказов с 24 февраля 2022 года, вместе с обезболивающими, лекарствами против повышенного давления, болями в суставах и мышцах, а также седативными препаратами.
Что стали покупать больше в 2024 году:
Сезонные лекарства
Средства для психического здоровья
Лекарства для хронических заболеваний
Снотворные и успокоительные
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