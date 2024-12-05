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Україна веде переговори з командою Трампа про припинення війни, — WSJ

11:12, 5 грудня 2024
За даними джерел, Україна намагається розв'язати розбіжності з питання врегулювання війни з РФ ще до вступу Трампа на посаду.
Україна веде переговори з командою Трампа про припинення війни, — WSJ
Ілюстративне фото, джерело - glavred
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Представники Офісу Президента України й прийдешньої адміністрації обраного президента США Дональда Трампа проводять переговори щодо завершення російсько-української війни та зменшення розбіжності в позиціях. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, повідомляється, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустрічі з майбутніми спецпредставником Трампа з питань України та РФ Кітом Келлогом і радником з питань національної безпеки Марком Вотцом. До обговорень приєднався й обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Видання вказує, що Кіт Келлог та його команда підтримують намагання адміністрації Джо Байдена швидко передати Україні зброю, бо вважає, що це дасть Трампу важіль впливу на РФ в переговорах про врегулювання війни. Водночас команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні членство в НАТО, яке, як вважає Президент України Володимир Зеленський, є найдієвішою гарантією безпеки.

На початку року Кіт Келлог мав іншу позицію — казав, що варто призупинити поставки американської зброї в Україну, щоб переконати Київ почати мирні переговори з РФ.

За данимиджерел, Андрій Єрмак відвідує Вашингтон, щоб налагодити відносини з помічниками Трампа. Зокрема, він зустрівся у Флориді з майбутньою керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Джерела вказують, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру.

«Але це має бути стійкий мир. Нестабільний, тимчасовий мир не служить інтересам США чи України», — розповіла людина, знайома з позицією Києва.

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США рф Україна Дональд Трамп війна

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