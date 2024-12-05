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Чи вплине оцінка працездатності на статус інвалідності чи виплати, – пояснили у Мінсоцполітики

18:21, 5 грудня 2024
Мінсоцполітики: оцінка працездатності допоможе працевлаштуванню, а не скоротить виплати.
Чи вплине оцінка працездатності на статус інвалідності чи виплати, – пояснили у Мінсоцполітики
Фото: expert.in.ua
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Міністерство соціальної політики України роз’яснило, що впровадження оцінки працездатності не вплине на статус інвалідності громадян і не призведе до скорочення соціальних виплат.

Міф: Оцінка працездатності скасує статус інвалідності й зменшить соціальну підтримку.

Правда: Статус інвалідності залишається окремим процесом, який визначає медична експертиза на основі оцінки функціонування. Оцінка працездатності ж проводитиметься незалежними експертами на базі Державної служби зайнятості.

Як зазначили в Мінсоцполітики, мета оцінки працездатності — не скорочення виплат, а визначення можливостей для підтримки: працевлаштування, перенавчання чи адаптації. Для людей із повною втратою працездатності передбачене збільшення страхових виплат, які компенсують втрачений дохід.

Мінсоцполітики підкреслює, що реформа спрямована на адресну підтримку і розширення можливостей для громадян.

Нагадаємо, парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування.

Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.

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Мінсоцполітики

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