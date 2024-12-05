Чи вплине оцінка працездатності на статус інвалідності чи виплати, – пояснили у Мінсоцполітики

Мінсоцполітики: оцінка працездатності допоможе працевлаштуванню, а не скоротить виплати.

Фото: expert.in.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України роз’яснило, що впровадження оцінки працездатності не вплине на статус інвалідності громадян і не призведе до скорочення соціальних виплат.

Міф: Оцінка працездатності скасує статус інвалідності й зменшить соціальну підтримку.

Правда: Статус інвалідності залишається окремим процесом, який визначає медична експертиза на основі оцінки функціонування. Оцінка працездатності ж проводитиметься незалежними експертами на базі Державної служби зайнятості.

Як зазначили в Мінсоцполітики, мета оцінки працездатності — не скорочення виплат, а визначення можливостей для підтримки: працевлаштування, перенавчання чи адаптації. Для людей із повною втратою працездатності передбачене збільшення страхових виплат, які компенсують втрачений дохід.

Мінсоцполітики підкреслює, що реформа спрямована на адресну підтримку і розширення можливостей для громадян.

Нагадаємо, парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування.

Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.