ВККС внесе подання про звільнення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області

Комісія вирішила внести подання до ВРП про звільнення Наталі Анісімової з посади судді.

4 грудня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про встановлення факту відмови судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Анісімової Наталі Дмитрівни від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісія встановила факт відмови судді від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та вирішила внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Анісімової Наталі Дмитрівни з посади.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів.

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