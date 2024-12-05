OpenAI применит искусственный интеллект для борьбы с беспилотниками – что известно

OpenAI применит свои модели искусственного интеллекта к американским системам борьбы с дронами.

Компания OpenAI, известная созданием чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта, заключила партнерское соглашение с оборонной фирмой Anduril Industries. Об этом сообщает Reuters.

Указывается, что их сотрудничество будет сосредоточено на усовершенствовании американских систем борьбы с беспилотниками (CUAS), а также способности выявлять, оценивать и реагировать на потенциально летальные воздушные угрозы в режиме реального времени.

CUAS предназначены для защиты от ударов беспилотников, обнаруживая и перехватывая их в воздухе.

Агентство отмечает, что модели на основе искусственного интеллекта будут учиться на базе данных Anduril.

«Наше партнерство с Anduril поможет гарантировать, что технология OpenAI будет защищать военнослужащих США», - сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Решение о сотрудничестве обеих компаний принято на фоне соперничества между США, их союзниками и Китаем по разработке оружия, управляемого искусственным интеллектом, добавляет Reuters.

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