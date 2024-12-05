Что слушали в Украине – Apple Music и Spotify подвели итоги

В Spotify и Apple Music назвали, но слушали украинцы в 2024 году.

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Apple Music и Spotify выпустили пользовательские итоги года — Apple Music Replay и Spotify Wrapped, а также объявили популярнейших артистов, песни и альбомы 2024 года.

В частности, Apple Music назвал 100 песен, которые в этом году больше всего прослушивали в Украине. В первую десятку вошли девять композиций украинских артистов и одна американского исполнителя.

Сервис Spotify со своей стороны показал подборку из 50 самых популярных в 2024 году украинских треков.

Песня Teresa & Maria исполнительниц Jerry Heil и Alyona Alyona стала в этом году самой популярной в Spotify и Apple Music.

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