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Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене

11:30, 5 декабря 2024
Дело против Юн Сок Йоля было открыто после поступления двух обращений.
Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене
Фото: yna.co.kr
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В четверг, 5 декабря, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Йоля по подозрению в государственной измене из-за объявления им военного положения, пишет Yonhap.

Отмечается, что расследование было начато по двум жалобам на действия президента, которые подали оппозиционная Партия восстановления Кореи и группа из 59 активистов.

В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Прокуратура и Управление по расследованию коррупции среди чиновников также получили жалобы с обвинениями Юна в госизмене. Эти органы решают, проводить ли им собственные расследования, или передать их полиции.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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полиция Южная Корея

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