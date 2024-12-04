В Южной Корее оппозиция хочет обвинить президента в госизмене и запустить процедуру импичмента

Лидер Демократической партии Ли Чже Мэн заявил, что Юн Сок Йоль «больше не является президентом» Южной Кореи.

Фото: economist.com

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия планирует обвинить президента Юн Сок Йоля, который 3 ноября ввел в стране военное положение, в государственной измене и запустит процедуру импичмента, пишет информагентство Yonhap.

«Главная оппозиционная Демократическая партия заявила, что предъявит обвинения в государственной измене против Юна, а также его министров обороны и внутренних дел, и объявит им импичмент, чтобы привлечь их к ответственности за эти действия», - пишет агентство.

По словам лидера Демократической партии Ли Чже Мена, объявление военного положения является «незаконным», а в отношении Юна он заявил, что «больше не является президентом» Южной Кореи.

Как сообщает агентство, парламент должен проголосовать за начало процедуры импичмента в течение 72 часов после того, как предложение будет вынесено на пленарное заседание, для этого необходимо большинство в две трети голосов в парламенте, состоящее из 300 депутатов.

В случае успешного голосования, дальше решение о том, является ли отстранение Юна от должности оправданным, будет выносить Конституционный суд.

Вместе с тем, при рассмотрении дела в суде конституционные полномочия Юна будут приостановлены. Президентские обязанности примет на себя премьер-министр Хан Дак Су.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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