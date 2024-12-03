Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Заблокированный парламент, на улицах военные — что происходит в Южной Корее после объявления военного положения, фото и видео

17:08, 3 декабря 2024
По словам Президента, военное положение объявили для «искоренения сил, приверженных Северной Корее, и поддержки конституционного порядка».
Заблокированный парламент, на улицах военные — что происходит в Южной Корее после объявления военного положения, фото и видео
Источник фото: ЕРА/UPG
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения. Об этом он заявил в неанонсированном позднем обращении, транслировавшемся в прямом эфире на телеканале YTN, указав, что он уничтожит «бесстыдные просеверокорейские антигосударственные силы».

Как указывает Reuters, впервые с 1980 года в Южной Корее объявлено военное положение.

В медиа отмечают, что этот неожиданный шаг потряс страну, которая в начале своей истории имела серию авторитарных лидеров, но считалась демократической с 1980-х годов.

Корейская вона резко упала по отношению к доллару США. Представитель центрального банка заявил, что он готовит меры по стабилизации рынка при необходимости.

По словам Юн Сок Йоля, которые приводят в СМИ, у него не было другого выбора, кроме как предпринять такие меры, чтобы защитить свободный и конституционный порядок.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил ... грабящих свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», - сказал Юн.

Южнокорейский лидер также подверг критике предложение демократов об импичменте, заявив, что это парализует судебную работу.

Какие именно меры будут предприняты, в обращении он не сообщил. Издание Yonhap сообщило, что вход в здание парламента заблокирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Президент Владимир Зеленский отметил прокуроров государственными наградами

Ряд прокуроров указом Президента награжден государственными наградами.

Украина получит до 18 млрд евро от ЕС в обмен на реформы — Сергей Марченко подписал меморандум

Окончательный объем помощи будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы - учитывая предложенное, но до сих пор не утвержденное финансирование США в 20 млрд. долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять около 18 млрд. евро.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду