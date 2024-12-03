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Заблокований парламент, на вулицях військові — що відбувається у Південній Кореї після оголошення воєнного стану, фото та відео

17:08, 3 грудня 2024
За словами Президента, воєнний стан оголосили для «викорінення сил, прихильних до Північної Кореї, і підтримки конституційного порядку».
Заблокований парламент, на вулицях військові — що відбувається у Південній Кореї після оголошення воєнного стану, фото та відео
Джерело фото: ЕРА/UPG
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У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Про це він заявив у неанонсованому пізньому зверненні, яке транслювалося в прямому ефірі на телеканалі YTN, вказавши, що він знищить «безсоромні пропівнічнокорейські антидержавні сили».

Як вказує Reuters, це вперше з 1980 року в Південній Кореї оголошено воєнний стан.

У медіа зазначають, що цей несподіваний крок сколихнув країну, яка на початку своєї історії мала серію авторитарних лідерів, але вважалася демократичною з 1980-х років.

Корейська вона різко впала відносно долара США. Представник центрального банку заявив, що він готує заходи для стабілізації ринку при необхідності.

За словами Юн Сок Йоля, які наводять у ЗМІ, в нього не було іншого вибору, крім як вдатися до такого заходу, щоб захистити вільний і конституційний порядок.

«Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил... які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», - сказав Юн.

Південнокорейський лідер також розкритикував пропозицію демократів про імпічмент, заявивши, що це паралізує судову роботу.

Які саме заходи будуть вжиті, у зверненні він не повідомив. Видання Yonhap повідомило, що вхід до будівлі парламенту заблоковано.

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Південна Корея

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