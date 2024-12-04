У Південній Кореї опозиція хоче звинуватити президента у держзраді і запустити процедуру імпічменту

Лідер Демократичної партії Лі Чже Мен заявив, що Юн Сок Йоль «більше не є президентом» Південної Кореї.

Фото: economist.com

У Південній Кореї опозиційна Демократична партія планує звинуватити президента Юн Сок Йоля, який 3 листопада запровадив у країні воєнний стан, у державній зраді і запустити процедуру імпічменту, пише інформагентство Yonhap.

«Головна опозиційна Демократична партія заявила, що висуне звинувачення у державній зраді проти Юна, а також його міністрів оборони та внутрішніх справ, і оголосить їм імпічмент, щоб притягнути їх до відповідальності за ці дії», - пише агентство.

За словами лідера Демократичної партії Лі Чже Мена, оголошення воєнного стану є «незаконним», а щодо Юна він заявив, той «більше не є президентом» Південної Кореї.

Як повідомляє агентство, парламент повинен проголосувати за початок процедури імпічменту протягом 72 годин після того, як пропозиція буде винесена на пленарне засідання, для цього необхідна більшість у дві третини голосів у парламенті, що складається з 300 депутатів.

У разі успішного голосування, далі рішення про те, чи є відсторонення Юна від посади виправданим, виноситиме Конституційний суд.

Разом з тим, на час розгляду справи в суді конституційні повноваження Юна будуть призупинені. Президентські обов'язки візьме на себе прем'єр-міністр Хан Дак Су.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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