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Парламент Південної Кореї не зміг набрати потрібної кількості голосів для імпічменту президенту, – Yonhap

15:07, 7 грудня 2024
Сотні тисяч протестувальників у Сеулі вимагають відставки президента.
Парламент Південної Кореї не зміг набрати потрібної кількості голосів для імпічменту президенту, – Yonhap
Фото: Yonhap
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Парламент Південної Кореї не зміг набрати достатньо голосів для ухвалення імпічменту президенту Юн Сук Йолю. Сотні тисяч протестувальників зібралися перед будівлею Національної асамблеї в Сеулі, закликаючи до відставки Юна після його суперечливого оголошення воєнного стану, яке згодом було скасовано. Акцію організували громадські групи, профспілки, включаючи Корейську конфедерацію профспілок (KCTU), студенти та інші активісти повідомляє Yonhap.

Протестувальники тримали плакати з написами: «Вигнати його» та «Захистіть націю силою свічок». Лідер KCTU Ян Кюнг Су заявив: «Сьогодні саме тут ми відзначимо кінець Юн Сук Йоля. Давайте зрештою покараємо його ще потужнішими протестами».

Поліція оцінила кількість учасників протесту в 149 тисяч, тоді як організатори заявляли про мільйон. Водночас, у центрі Сеула відбувся контрмітинг прихильників президента, які скандували: «Захистіть президента» та «Заарештуйте (лідера опозиції) Лі Чже Мена». За даними поліції, у ньому взяли участь 20 тисяч людей, хоча організатори також заявили про мільйон.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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поліція президент відставка Парламент Південна Корея

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