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Продаж або блокування TikTok – ByteDance має визначитися до 19 січня 2025 року

15:43, 7 грудня 2024
Апеляційний суд США підтвердив закон про продаж застосунку TikTok.
Продаж або блокування TikTok – ByteDance має визначитися до 19 січня 2025 року
Фото: Getty Images
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Федеральний апеляційний суд США підтвердив закон, що зобов'язує китайську компанію ByteDance продати американські активи свого популярного додатку TikTok до 19 січня 2025 року. В іншому разі платформі загрожує повна заборона на території Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Рішення стало серйозним ударом для ByteDance та значною перемогою для Міністерства юстиції США, а також критиків додатку, які наголошують на загрозах національній безпеці. TikTok, який має 170 мільйонів користувачів у США, перебуває під тиском через побоювання, що китайський уряд може використовувати платформу для збору даних.

Апеляційний суд аргументував свою підтримку закону тим, що він був ухвалений у результаті спільних зусиль республіканців, демократів та двох адміністрацій президентів США. Закон спрямований на протидію потенційним ризикам з боку КНР.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд назвав це рішення «важливим кроком для запобігання використанню TikTok як інструменту китайського уряду».

ByteDance планує оскаржити це рішення у Верховному суді. Представники компанії заявили, що така вимога є несправедливою та порушує права бізнесу.

Посольство Китаю у Вашингтоні засудило закон, назвавши його «кричущим актом комерційного пограбування». Дипломати попередили, що такі дії можуть підірвати взаємну довіру між країнами та зашкодити двостороннім відносинам.

Згідно з законом, ByteDance повинна продати американські активи TikTok або відмовитися від них до зазначеного терміну. Якщо цього не станеться, платформа буде заблокована на території США.

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