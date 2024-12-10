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Судьям, работающим в суде, расположенном в зоне активных боевых действий, предлагают доплачивать до 21 тысячи грн

16:21, 10 декабря 2024
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о доплатах судьям.
Судьям, работающим в суде, расположенном в зоне активных боевых действий, предлагают доплачивать до 21 тысячи грн
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В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о доплатах судьям местных судов №12244-1. Инициатором выступает председатель Комитета по правовой политике, народный депутат от «Слуги народа» Денис Маслов.

По его словам, предлагается, чтобы в 2025 году все судьи местных судов получали ежемесячную доплату в размере 5 прожиточных минимумов. Поскольку для судей действует отдельный «замороженный» прожиточный минимум, то эта доплата составит 10,5 тысячи гривен.

Дополнительно к этому законопроект предлагает, чтобы в 2025 году судьи получали ежемесячные доплаты:

  • в размере 5 прожиточных минимумов, то есть 10,5 тысяч грн — если судья местного суда осуществляет правосудие в суде, где нагрузка выше средней по Украине. Список таких судов будет утверждаться ежеквартально ССУ по представлению ГСА и по согласованию с Высшим советом правосудия
  • в размере 10 и 5 прожиточных минимумов – если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных или возможных боевых действий соответственно.

Таким образом, если судья работает в суде, расположенном в зоне активных боевых действий, он сможет получить дополнительно 21 тысячу грн.

Напомним, сейчас «голый» должностной оклад судьи местного суда составляет около 63 тысяч грн.

Возможность введения соответствующей доплаты, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предусмотрена в статье 41 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Так, законом о бюджете установлено, что в 2025 году в случаях, предусмотренных Законом «О судоустройстве и статусе судей», судьt местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов.

Статья 41 вводится в действие одновременно со вступлением в силу закона о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о выплате судьи местного суда специальной доплаты, но не ранее 1 января 2025 года.

Таким образом, для того чтобы доплата заработала, нужен отдельный закон.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Раду подали законопроект 12265, предлагающий определить размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия в размере должностного оклада судьи местного суда (то есть около 63 тысяч грн). Напомним, что после внесенных изменений зарплата членов ВCП начинается от 236 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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