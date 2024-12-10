ВСП уволил судью Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области

Высший совет правосудия решил уволить судью Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Владимира Пятковского.

Высший совет правосудия сообщает о решении уволить судью Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Владимира Пятковского за совершение существенного дисциплинарного проступка.

"Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Владимира Пятковского к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи", - сообщили в ВСП.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Отмечается, что решение ВСП об освобождении от должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а только принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым.

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