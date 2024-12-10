За год нагрузка на госслужащих увеличилась, а зарплата выросла не у всех — опрос НАДС

77% опрошенных госслужащих отметили, что нагрузка за последний год увеличилась.

Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы обнародовало результаты исследования об организации работы государственных служащих и их оплате труда в условиях военного положения за 2024 год.

Опрос длился с 26 сентября по 7 октября 2024 г. и предусматривал исследование следующих вопросов:

особенности организации работы государственных служащих;

изменения нагрузки, функционала и производительности;

оплата труда;

потребности в социальном обеспечении;

налаживание взаимодействия в государственном органе;

мотивация и ресурсы продолжать работу на государственной службе.

Большинство госслужащих отметили, что нагрузка за последний год увеличилась – 77% (в 2023 году – 73%), а также выросла результативность – 62% (в 2023 году – 54%) и качество работы – 58% (в 2023 году – 49%).

Сохраняется тенденция роста всех показателей производительности работы госслужащих в условиях военного положения.

Чем выше категория должностей, тем больше % госслужащих отмечает увеличение нагрузки. Среди категории «Б» отметили об увеличении нагрузки 79% и среди категории «В» - 76%.

Рост результативности работы одинаков для этих категорий должностей – 62%.

О росте качества работы отметили 58% опрошенных респондентов категории «Б» (в 2023 году - 47%) и 59% категории «В» (в 2023 году - 50%).

Кроме того, по результатам опроса установлено изменение размера заработной платы государственных служащих за последний год. 50% опрошенных заявили, что зарплата увеличилась, 22% – осталась без изменений, а 28% сообщили об уменьшении зарплаты.

В НАГС добавляют, что по сравнению с 2022 и 2023 годами процентные значения изучаемых показателей существенно улучшились. Об увеличении заработной платы отметили на 34 респондента больше, чем в 2023 году и на 42 больше, чем в 2022 году.

Опрошено 39 275 респондентов, представляющих все категории должностей – «А», «Б» и «В». Документ содержит результаты статистической обработки и анализа результатов опроса, заключения и рекомендации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.