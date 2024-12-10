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За рік навантаження на держслужбовців збільшилося, а зарплата зросла не у всіх — опитування НАДС

16:50, 10 грудня 2024
77% опитаних держслужбовців зазначили, що навантаження за останній рік збільшилося.
За рік навантаження на держслужбовців збільшилося, а зарплата зросла не у всіх — опитування НАДС
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Національним агентством України з питань державної служби оприлюднило результати дослідження про організацію роботи державних службовців та їх оплату праці в умовах воєнного стану за 2024 рік.

Опитування тривало з 26 вересня по 7 жовтня 2024 року та передбачало дослідження таких питань:

  • особливості організації роботи державних службовців;
  • зміни навантаження, функціоналу та продуктивності;
  • оплата праці;
  • потреби у соціальному забезпеченні;
  • налагодження взаємодії у державному органі;
  • мотивація та ресурси продовжувати працювати на державній службі.

Більшість держслужбовців зазначили, що навантаження за останній рік збільшилося – 77% (у 2023 році – 73%), а також зросли результативність – 62% (у 2023 році – 54%) та якість роботи – 58% (у 2023 році – 49%).

Зберігається тенденція до зростання усіх показників продуктивності роботи держслужбовців в умовах воєнного стану.

Чим вища категорія посад, тим більший % держслужбовців зазначає про збільшення навантаження. Серед категорії «Б» зазначили про збільшення навантаження 79% та серед категорії «В» – 76%.

Зростання результативності роботи є однаковим для цих категорій посад – 62%.

Про зростання якості роботи відзначили 58% опитаних респондентів категорії «Б» (у 2023 році – 47%) та 59% категорії «В» (у 2023 році – 50%).

Крім того, за результатами опитування встановлено зміни розміру заробітної плати державних службовців за останній рік. 50% опитаних заявили, що зарплата збільшилася, 22% - залишилася без змін, а 28% повідомили про зменшення зарплати.

У НАДС додають, що у порівнянні з 2022 та 2023 роками відсоткові значення досліджуваних показників суттєво покращилися. Про збільшення заробітної плати зазначили на 34 респондентів більше, ніж у 2023 році та на 42 більше, ніж у 2022 році.  

Опитано 39 275 респондентів, які представляють усі категорії посад – «А», «Б» і «В». Документ містить результати статистичної обробки та аналізу результатів опитування, висновки та рекомендації.

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держслужбовці держслужба НАДС

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