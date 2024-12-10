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Мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися цієї зими, — прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

15:59, 10 грудня 2024
Польський прем'єр зазначив, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах,
Мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися цієї зими, — прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими. Про це пише Reuters.

За його словами, Варшава буде активно брати участь у будь-яких переговорах щодо України, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі.

"Я проведу низку переговорів, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном, - заявив він на засіданні уряду. - Як ви можете собі уявити, наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, розпочатися взимку цього року".

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та РФ необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори.

Тим часом Президент Володимир Зеленський підкреслив, що війну не можна закінчити «просто папірцем і кількома підписами».

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Польща росія Україна війна

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