Володимир Зеленський заявив, що війну не можна закінчити «просто папірцем і кількома підписами»

Президент наголосив, що Росію можна зупинити лише силою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для закінчення війни в Україні потрібні гарантії надійного миру без заплющення очей на окупацію.

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та РФ необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори.

Глава держави наголосив, що війну не можна закінчити «просто папірцем і кількома підписами, а припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив».

«Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію», - зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Путіна може зупинити лише силою лідерів, які можуть стати «лідерами миру».

«Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, - це Америка та єдність світу», - підкреслив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що саме про мир завдяки силі, кроки та гарантії говорять з усіма партнерами України.

Також Президент назвав втрати України у війні з РФ. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. Також відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим.

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