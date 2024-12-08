Практика судів
  1. В Україні

Україна втратила 43 тисячі захисників, які загинули на полі бою, — Володимир Зеленський

13:01, 8 грудня 2024
Водночас відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим.
Україна втратила 43 тисячі захисників, які загинули на полі бою, — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі захисників, які загинули на полі бою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні», — зазначив Глава держави.

Також Президент вказав, що російські втрати перевищують 750 тисяч військових, з них 198 тисяч убитих і понад 550 тисяч поранених.

«Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію», — зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, з вересня цього року РФ втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 проти 1 українця.

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна у війні нібито «втратила 400 тисяч солдатів», а втрати серед цивільних він назвав ще більшими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з’явитися повноцінний суд присяжних – Верховна Рада схвалила законопроект

Депутати вирішили підтримати створення суду присяжних в Україні і проголосували законопроект, поданий 4 роки тому.

Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.

Верховному Суду вдається забезпечувати баланс між обсягами надходжень і розгляду, але нам вкрай необхідне кадрове підсилення – понад 40 посад є вакантними – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, інтерв’ю

Про те, як можна підсумувати сім років роботи, чи є потреба у перегляді структури Верховного Суду, та про нові виклики, які постали перед Верховним Судом, «Судово-юридичній газеті» в ексклюзивному інтерв’ю розповів його голова Станіслав Кравченко.

Громадян, яких сліпим жеребом виберуть кандидатами у присяжні з реєстру, оштрафують в разі ігнорування виклику до суду – Рада підтримала законопроект

Прийнятий за основу депутатами законопроект в якості «пряника» присяжним пропонує оплату, виходячи з посадового окладу судді, а в якості «батога» – штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду