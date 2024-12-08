Україна втратила 43 тисячі захисників, які загинули на полі бою, — Володимир Зеленський

Водночас відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим.

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі захисників, які загинули на полі бою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні», — зазначив Глава держави.

Також Президент вказав, що російські втрати перевищують 750 тисяч військових, з них 198 тисяч убитих і понад 550 тисяч поранених.

«Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію», — зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, з вересня цього року РФ втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 проти 1 українця.

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна у війні нібито «втратила 400 тисяч солдатів», а втрати серед цивільних він назвав ще більшими.

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