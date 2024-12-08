Украина потеряла 43 тысячи защитников, погибших на поле боя, — Владимир Зеленский

В то же время известно о 370 тысячах случаев оказания помощи раненым.

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи защитников, погибших на поле боя. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в войне «потеряла 400 тысяч солдат», а потери среди гражданских он назвал еще больше.

«С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом того, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные», — отметил Глава государства.

Также Президент отметил, что российские потери превышают 750 тысяч военных, из них 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

«Одно из ключевых отличий между российской армией и Силами обороны Украины – это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию», — отметил Владимир Зеленский.

По словам Президента, с сентября этого года РФ теряет на поле боя людей в соотношении 5-6 против одного украинца.

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