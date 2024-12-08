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В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю елку в эпицентре протестов

13:19, 8 декабря 2024
Пока неясно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента.
В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю елку в эпицентре протестов
Фото: Getty Images
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В Тбилиси у здания парламента, где проходят акции сторонников евроинтеграции, мэрия установила новогоднюю елку. Об этом сообщает News Georgia.

Елку начали устанавливать на проспекте Руставели под утро в воскресенье, 8 декабря. Отмечается, что митингующие к тому времени уже разошлись.

Пока неясно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента.

«Малейшее повреждение елки будет поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника», - говорится в публикации.

В то же время, указывается, что сбор акции протеста заявлен 8 декабря в 15:00 на площади Республики.

Как сообщают в News Georgia, ночь на 8 декабря прошла без разгона демонстрантов, однако сообщалось об отдельных нападениях на участников акций протеста.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Грузии возобновились протесты. Участники выдвигают требования о проведении новых парламентских выборов и отставки правительства. Спецназовцы разгоняют участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ.

Премьер-министр Кобахидзе заявил, что у Грузии не будет сценария украинского «Майдана».

Фото: newsgeorgia

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