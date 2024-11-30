У Грузії не буде сценарію українського «Майдану», — прем'єр-міністр Кобахідзе

Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за сутички, які відбулися під час акції протесту, на опозицію та закордонних партнерів.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після масових протестів в країні та розгону правоохоронцями активістів заявив, що у Грузії не буде сценарію українського «Майдану», пише видання SOVA.

«Учора всі ще раз переконалися, що «Нацмайдан» не відбудеться в Грузії», — заявив Кобахідзе.

Глава уряду поклав відповідальність за сутички, які відбулися під час акції протесту, на опозицію та закордонних партнерів.

«Основна відповідальність за вчорашній жорстокий мітинг лежить також на відповідних європейських політиках і бюрократах, а також на місцевій агентурі — п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій. Просто радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоб спробувати розколоти країну та українізувати Грузію», — заявив Кобахідзе.

За його словами, протягом 3 років спочатку статус кандидата, а згодом тема відкриття переговорів нібито використовувалися «як головний інструмент заподіяння шкоди іміджу Грузії».

«Вони ще не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія – це держава і грузинська держава цього не допустить», – заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, два дні поспіль громадяни Грузії виходять на акції протесту через рішення «Грузинської мрії» відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

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