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В Грузии не будет сценария украинского «Майдана», — премьер-министр Кобахидзе

14:22, 30 ноября 2024
Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за столкновения, произошедшие во время акции протеста, на оппозицию и зарубежных партнеров.
В Грузии не будет сценария украинского «Майдана», — премьер-министр Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после массовых протестов в стране и разгона правоохранителями активистов заявил, что у Грузии не будет сценария украинского «Майдана», пишет издание SOVA.

«Вчера все еще раз убедились, что «Нацмайдан» не состоится в Грузии», - заявил Кобахидзе.

Глава правительства возложил ответственность за столкновения, произошедшие во время акции протеста, на оппозицию и зарубежных партнеров.

«Основная ответственность за вчерашний жестокий митинг лежит также на соответствующих европейских политиках и бюрократах, а также на местной агентуре – пятой колонне, представленной в виде четырех политических партий. Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать повод, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию», - заявил Кобахидзе.

По его словам, в течение 3 лет сначала статус кандидата, а затем тема открытия переговоров якобы использовались «как главный инструмент причинения ущерба имиджу Грузии».

«Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия – это государство и грузинское государство этого не допустит», – заявил премьер-министр.

Напомним, два дня подряд граждане Грузии выходят на акции протеста из-за решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

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Грузия

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