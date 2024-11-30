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В ПФ объяснили, кто подлежит страхованию от несчастного случая

17:40, 30 ноября 2024
К лицам, считающимся застрахованным и подлежащим страхованию от несчастного случая, относятся две категории граждан.
В ПФ объяснили, кто подлежит страхованию от несчастного случая
Фото: oppb.com.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто подлежит страхованию от несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Страховым случаем по социальному страхованию от несчастного случая считается несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание (в том числе установленное или выявленное в период, когда потерпевший не состоял в трудовых отношениях с предприятием, на котором он заболел), вызвавших застрахованное лицо профессионально обусловленную физическую или психическую травму; произошедший несчастный случай или профессиональное заболевание, возникшее вследствие нарушения застрахованным лицом нормативных актов об охране труда.

К лицам, считающимся застрахованным и подлежащим страхованию от несчастного случая (ст. 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»), относятся:

  • лица, работающие на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности являющихся резидентами Дия Сити, в том числе в иностранных дипломатических и консульских учреждениях, других представительствах нерезидентов или физических лиц, а также избранные на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в других органах, физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям;
  • получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего, последипломного образования, вовлеченные в любые работы во время, перед или после занятий, во время занятий, когда они приобретают профессиональные навыки, в период прохождения производственной практики (стажировки), выполнения работ на предприятиях

Нанесение вреда еще не родившемуся ребенку вследствие травмирования женщины на производстве или ее профессионального заболевания во время беременности, в связи с чем ребенок родился с инвалидностью, приравнивается к несчастному случаю, произошедшему с застрахованным лицом. Такой ребенок в соответствии с медицинским заключением считается застрахованным и до 18 лет или до окончания учебы, но не более чем до достижения им 23 лет, ему оказывается помощь за счет общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая.

Добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного крестьянского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.

В случае наступления страхового случая страховые выплаты застрахованному лицу или лицам, имеющим право, выплачивает ПФУ.

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