В ПФ объяснили, кто подлежит страхованию от несчастного случая

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто подлежит страхованию от несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Страховым случаем по социальному страхованию от несчастного случая считается несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание (в том числе установленное или выявленное в период, когда потерпевший не состоял в трудовых отношениях с предприятием, на котором он заболел), вызвавших застрахованное лицо профессионально обусловленную физическую или психическую травму; произошедший несчастный случай или профессиональное заболевание, возникшее вследствие нарушения застрахованным лицом нормативных актов об охране труда.
К лицам, считающимся застрахованным и подлежащим страхованию от несчастного случая (ст. 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»), относятся:
Нанесение вреда еще не родившемуся ребенку вследствие травмирования женщины на производстве или ее профессионального заболевания во время беременности, в связи с чем ребенок родился с инвалидностью, приравнивается к несчастному случаю, произошедшему с застрахованным лицом. Такой ребенок в соответствии с медицинским заключением считается застрахованным и до 18 лет или до окончания учебы, но не более чем до достижения им 23 лет, ему оказывается помощь за счет общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая.
Добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного крестьянского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.
В случае наступления страхового случая страховые выплаты застрахованному лицу или лицам, имеющим право, выплачивает ПФУ.
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