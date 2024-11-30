Вознаграждение для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний будут платить по-новому

В Украине изменится политика вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний, а также дивидендная политика.

Фото: agropolit.com

Кабинет Министров Украины утвердил политику государственной собственности, направленную на улучшение управления государственными активами и привлечение инвестиций. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

В ведомстве отмечают, что документ является ключевым для внедрения норм Закона № 3587-IX, совершенствующего корпоративное управление и учитывающего принципы ОЭСР.

«Политика госсобственности определяет роль государства в управлении госкомпаниями, определяет, какие компании являются стратегическими для страны и какие задачи они должны выполнять, а также вводит высокие стандарты корпоративного управления в государственном секторе экономики — отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. — Вместе с этим документом впервые в Украине вводится четкая и прозрачная политика вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний, а также дивидендная политика. Эти меры позволят повысить эффективность управления государственными активами и привлечь инвестиции в экономику».

Политика государственной собственности предусматривает:

Четкое определение, в каких секторах экономики государство должно сохранять свое присутствие.

Оптимизация портфеля государственных активов. Речь идет о приватизации или ликвидации предприятий, которые не являются стратегически важными для государства.

Внедрение современных стандартов корпоративного управления на основе принципов ОЭСР, что среди прочего предполагает создание независимых наблюдательных советов.

Критерии обязательности образования наблюдательных советов.

Планы повышения эффективности, сохранения и повышения стоимости активов.

Правила отчетности и определение целей деятельности госкомпаний.

Правила организации управления, распределения функций и возможностей между органами страны и компаний.

Принятие политики госсобственности является одним из индикаторов «Плана Украины для Ukraine Facility» и маяком меморандума с МВФ. Документ учитывает лучшие мировые практики, поскольку он нарабатывался в консультациях с международными партнерами. Проект политики был разработан при поддержке ЕБРР с привлечением внешних консультантов.

После принятия политики государственной собственности следующими шагами будет проведение триажа — определение и разделение компаний на остающиеся в государственные собственности и такие, которые будут приватизированы или ликвидированы.

Также будет проходить формирование наблюдательных советов в государственных компаниях, подпадающих под критерии, и работа над разграничением специальных обязанностей госкомпаний.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил порядок отчета наблюдательных советов госкомпаний.

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