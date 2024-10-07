Кабмин утвердил порядок отчета наблюдательных советов госкомпаний

Отчет о деятельности наблюдательного совета будет частью годового отчета компании.

Фото: agropolit.com

Кабинет Министров принял порядок, согласно которому наблюдательные советы государственных компаний будут отчитываться о своей работе. Порядок был утвержден на заседании Правительства 4 октября, передает Министерство экономики Украины.

Документ был разработан для выполнения норм Закона 3587-IX, совершенствующего корпоративное управление.

Отчет о деятельности наблюдательного совета будет частью годового отчета компании. В нем должна содержаться информация о выполнении показателей из письма ожидания владельца. А именно:

выполнение стратегического плана компании;

финансовые результаты (доходность, ликвидность и т.п.);

объем выплат в пользу государства;

объемы бюджетного финансирования

Расчеты в отчете должны быть произведены по международным стандартам EBITDA.

На основе отчета правительство сможет оценивать эффективность работы наблюдательных советов госкомпаний.

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