Кабмін затвердив порядок звітування наглядових рад держкомпаній

Звіт про діяльність наглядової ради буде частиною річного звіту компанії.

Фото: agropolit.com

Кабінет Міністрів ухвалив порядок, за яким наглядові ради державних компаній будуть звітувати про свою роботу. Порядок затвердили на засіданні Уряду 4 жовтня, передає Міністерство економіки України.

Документ розробили для виконання норм Закону 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління.

Звіт про діяльність наглядової ради буде частиною річного звіту компанії. У ньому має бути інформація про виконання показників з листа очікування власника. А саме:

виконання стратегічного плану компанії;

фінансові результати (прибутковість, ліквідність тощо);

обсяг виплат на користь держави;

обсяги бюджетного фінансування.

Розрахунки у звіті мають бути зроблені за міжнародними стандартами EBITDA.

На основі звіту Уряд зможе оцінювати ефективність роботи наглядових рад держкомпаній.

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