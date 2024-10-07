У ТЦК нагадали особливості перевірки військово-облікових документів

Право на перевірку військово-облікового документа у резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації надається представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноваженим вручати повістки.

Харківський ОТЦК та СП нагадав особливості перевірки військово-облікових документів.

З 18 травня 2024 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій формі або військово-обліковий документ в електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу.

Військово-обліковий документ – документ, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів - відповідно стосується громадян, які визнані непридатними до військової служби та досягли граничного віку перебування в запасі.

У період проведення мобілізації (крім цільової) уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.

Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу.

Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

Право на перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації надається представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноваженим вручати повістки.

Під час перевірки військово-облікового документа: уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком)

Перевірка військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися:

у прикордонній смузі,

контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.

У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Із зазначеною метою представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 5, ст. 409), або Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів. Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства.

Спроби перешкоджання оповіщенню, спроби опору, напад, образи – є протиправними і передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність.

Раніше ми писали, що уповноважений представник ТЦК повинен буде включити портативний відеореєстратор з моменту початку виконання службових обов'язків щодо здійснення заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів.

Також повідомлялося, в Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним. У ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов’язаних. Тож, тепер на ці адреси можна буде масово розіслати повістки.

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