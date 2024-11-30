Винагороду для керівників та членів наглядових рад держкомпаній платитимуть по-новому

В Україні зміниться політика винагороди для керівників та членів наглядових рад державних компаній, а також дивідендна політика.

Фото: agropolit.com

Кабінет Міністрів України затвердив політику державної власності, яка спрямована на покращення управління державними активами та залучення інвестицій. Про це повідомило Міністерство економіки України.

У відомстві зазначають, що документ є ключовим для впровадження норм Закону № 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління, та враховує принципи ОЕСР.

«Політика держвласності визначає роль держави в управлінні держкомпаніями, окреслює, які компанії є стратегічними для країни та які завдання вони повинні виконувати, а також запроваджує високі стандарти корпоративного управління в державному секторі економіки — зазначила перша віце-прем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко. — Разом з цим документом вперше в Україні запроваджується чітка та прозора політика винагороди для керівників та членів наглядових рад держкомпаній, а також – дивідендна політика. Ці заходи дозволять підвищити ефективність управління державними активами та залучити інвестиції в економіку».

Політика державної власності передбачає:

Чітке визначення, в яких секторах економіки держава повинна зберігати свою присутність.

Оптимізацію портфеля державних активів. Йдеться про приватизацію чи ліквідацію підприємств, які не є стратегічно важливими для держави.

Впровадження сучасних стандартів корпоративного управління на основі принципів ОЕСР, що серед іншого передбачає створення незалежних наглядових рад.

Критерії обов’язковості утворення наглядових рад.

Плани щодо підвищення ефективності, збереження і підвищення вартості активів.

Правила звітності та визначення цілей діяльності держкомпаній.

Правила організації управління, розподілу функцій і повноважень між органами держави та компаній.

Ухвалення політики держвласності є одним із індикаторів «Плану України для Ukraine Facility» та маяком меморандуму з МВФ. Документ враховує кращі світові практики, оскільки напрацьовувався в консультаціях з міжнародними партнерами. Проект політики розробили за підтримки ЄБРР із залученням зовнішніх консультантів.

Після ухвалення політики державної власності наступними кроками буде проведення тріажу — визначення та поділ компаній на ті, що залишаються у державні власності, і такі, що будуть приватизовані чи ліквідовані.

Також відбуватиметься формування наглядових рад в державних компаніях, які підпадають під критерії, та робота над розмежуванням спеціальних обов'язків держкомпаній.

Раніше ми писали, що Кабмін затвердив порядок звітування наглядових рад держкомпаній.

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