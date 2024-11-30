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Даниил Гетманцев прокомментировал подписание Украиной и ЕС меморандума для выделения 18,1 млрд евро помощи

13:46, 30 ноября 2024
Это часть $50-миллиардного пакета G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.
Даниил Гетманцев прокомментировал подписание Украиной и ЕС меморандума для выделения 18,1 млрд евро помощи
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Как известно, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд. Этот меморандум является шагом к выделению части средств Украине, но условия кредита пока не опубликованы.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что это часть европейского взноса в кредит на сумму 50 миллиардов долларов, о котором лидеры стран G7 договорились во время нынешнего саммита в Апулии (пакет G7 на сумму 50 млрд долларов обеспечивается доходами от замороженных российских активов).

«Следует уточнить, что в ЕК использовали термин «макрофинансовая помощь» – потому, что обслуживание средств, оформленных как кредит, будет происходить за счет непредвиденных доходов от обездвиженных российских активов. В конце октября во время встречи Министров финансов «Большой семерки» была достигнута окончательная договоренность о распределении долей в рамках общего кредита, а также оформление выделения Украине средств двусторонними договорами», — пояснил Гетманцев.

Он отметил, что Украина заключила аналогичное соглашение с Европейским Союзом, и, как сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее планируют подписать как можно скорее, чтобы обеспечить оперативное поступление первых средств с учетом потребностей Украины.

«С учетом заключения указанного Меморандума, а также того, что в случае успешного закрытия индикаторов в IV квартале 2024 года и в І-ІІІ кварталах 2025 года Украина сможет получить в рамках программы Ukraine Facility 12,5 млрд. евро, имеем все более ясное понимание того, что наши потребности во внешней помощи на 2025 год, которые составляют 38,4 млрд. евро. долларов будут закрыты и мы сможем избежать сложностей, которые наблюдались в начале нынешнего года», — заявил Гетманцев.

Отметим, что содержание Меморандума и то, какие обязательства возьмет на себя Украина согласно ему, пока неизвестны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в лице Министерства финансов Украины 22 ноября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами.

Проект касается возможности привлечения кредитов в 50 млрд долларов США от стран G7 для поддержания неотложных потребностей Украины. Проект предусматривает, что Минфин будет играть роль Долгового агентства Украины. При осуществлении сделок с условными обязательствами председатель Долгового агентства Украины вправе брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе относительно отказа от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Как указывает Минфин, существует потенциальная вероятность в долгосрочной перспективе возникновения долговых обязательств Украины по осуществлению платежей за счет средств государственного бюджета в случае наступления обстоятельств согласно условиям сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов (ссуд).

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ЕС Украина Даниил Гетманцев

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