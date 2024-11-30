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СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему ударить «Искандером» по драмтеатру в Чернигове

14:04, 30 ноября 2024
Из-за ракетного удара и погибли семь местных жителей, среди них – ребенок.
СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему ударить «Искандером» по драмтеатру в Чернигове
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Служба безопасности Украины сообщает, что заочно объявлено подозрение российскому генералу, приказавшему ударить «Искандером» по драмтеатру в Чернигове.

Правоохранители СБУ и прокуратуры собрали доказательства военных преступлений со стороны российского генерал-полковника Евгения Никифорова – командующего группировкой войск «Запад» вооруженных сил РФ.

Как стало известно, 19 августа 2023 года по его приказу оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко.

Во время воздушной атаки враг применил крылатую ракету комплекса «Искандер-М», запуск которой был осуществлен с территории Курской области.

В результате вражеской атаки погибли семь местных жителей, среди них – шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Кроме того, при взрыве были повреждены многоквартирные здания, административные здания и автомобили граждан.

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СБУ россия Чернигов война ракетный удар

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