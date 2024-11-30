На сколько оштрафуют за пропущенные сроки обязательной НДС-регистрации

Ответственность за непредставление декларации по НДС и за отсутствие регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных к лицу, не подавшему заявление на регистрацию плательщика НДС, не применяется.

Налоговая служба напоминает правила начисления штрафов за несвоевременную регистрацию НДС.

Указывается, что порядок регистрации плательщиков НДС регулируется ст. 180 – 183 НКУ и регламентируется разд. III Положение №1130.

В случае обязательной регистрации лица как плательщика НДС регистрационное заявление подается в контролирующий орган не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут объем налогооблагаемых операций, определенный в ст. 181 НКУ.

Любое лицо, подлежащее обязательной регистрации как плательщик НДС, и в случаях и порядке, предусмотренных этой статьей, не подала в контролирующий орган регистрационное заявление, несет ответственность за неначисление или неуплату этого налога на уровне зарегистрированного плательщика без права начисления налогового кредита и получения бюджетного возмещения.

При этом с учетом п.п. 54.3.1 НКУ контролирующий орган обязан самостоятельно определить сумму денежных обязательств, предусмотренных НКУ или другим законодательством, если, в частности, налогоплательщик не представляет в установленные сроки налоговую (таможенную) декларацию, а при осуществлении мер налогового контроля установлены факты осуществления плательщиком налогов деятельности, приведшей к возникновению объектов налогообложения, наличию показателей, подлежащих декларированию.

Совершение налогоплательщиком деяний, обусловивших определение контролирующим органом суммы налогового обязательства по основаниям, определенным подпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.6 НКУ, – влечет наложение на налогоплательщика штрафа в размере 10% суммы определенного налогового обязательства.

В соответствии с п. 123.2 разд. II НКУ деяния, предусмотренные п. 123.1 НКУ, совершены умышленно, – влекут наложение штрафа в размере 25 % от суммы определенного налогового обязательства.

Согласно п. 123.3 НКУ действия, предусмотренные п. 123.2, совершены повторно в течение 1095 календарных дней – влекут наложение штрафа в размере 50 % суммы определенного налогового обязательства.

Учитывая изложенное, если лицо подлежит обязательной регистрации плательщиком НДС и не зарегистрировано плательщиком НДС в порядке, предусмотренном ст. 183 НКУ (в связи с непредставлением регистрационного заявления), к такому лицу применяется ответственность, предусмотренная пп. 123.1 – 123.3 НКУ (в зависимости от характера нарушения).

При этом ответственность за неподачу налоговой декларации по НДС и отсутствие регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных к такому лицу не применяется, поскольку с учетом требований п. 46.1 НКУ и п. 201.8 НКУ обязанность по представлению налоговой декларации по НДС возлагается на плательщика НДС и право на начисление налога и составление налоговых накладных предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным в качестве плательщиков налога в порядке, предусмотренном ст. 183 НКУ.

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