Кабмин разрешил бронировать стоматологов и протезистов

В Украине изменили правила бронирования.

Как мы писали, Кабмин внес изменения в порядок бронирования работников. Народный депутат Александр Федиенко объяснил, что добавили к бронированию специалистов стоматологии и протезистов.

Бронь смогут получить работники, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, если они выполняют не менее 50 процентов нормы рабочего времени за последние 3 месяца до подачи списка для бронирования.

Кроме того, военнообязанным работникам критически важных предприятий и учреждений, получающих отсрочку от призыва, должна начисляться ежемесячная заработная плата не ниже минимальной зарплаты, умноженной на коэффициент 2,5 — сейчас это не менее 20 тысяч гривен.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривал бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности.

Также мы публиковали широкий перечень общественных организаций и предприятий, которые имели право на бронирование из выполнения проектов грантовой помощи.

Мы писали, что правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Вместе с тем новый порядок бронирования предоставляет министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать. При этом новая редакция порядка недостаточно четко определяет – по отношению к кому именно министр может принять решение об увеличении доли забронированных.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

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