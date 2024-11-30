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Кабмін дозволив бронювати стоматологів та протезистів

12:41, 30 листопада 2024
В Україні змінили правила бронювання.
Кабмін дозволив бронювати стоматологів та протезистів
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Як ми писали, Кабмін вніс зміни до порядку бронювання працівників. Так, фахівці зі стоматології та протезування також зможуть отримати бронь.

Бронь зможуть отримати працівники, що обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, якщо вони виконують не менш як 50 відсотків норми робочого часу протягом останніх 3 місяців до подання списку для бронювання.

Крім того, військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств та установ, які отримують відстрочку від призову, повинна нараховуватися щомісячна заробітна плата не нижче мінімальної зарплати, помноженої на коефіцієнт 2,5 —  наразі це не менше, ніж 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачав бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності.

Також ми публікували широкий перелік громадських організацій та підприємств, які мали право на бронювання на підставі виконання проектів грантової допомоги.

Також повідомляли, що уряд скоротив відсоток осіб, які мають право на бронювання у представництвах донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Разом із тим, новий порядок бронювання надає міністру оборони право збільшувати кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати. При цьому нова редакція порядку не досить чітко визначає – стосовно кого саме міністр може ухвалити рішення про збільшення частки заброньованих.

А ще «Судово-юридична газета» повідомляла, що дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

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бронювання

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