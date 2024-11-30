Кабмін вніс зміни до порядку бронювання працівників

Зміни стосуються зокрема грантових організацій та стоматологів.

В Україні змінили порядок бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах.

Уряд прийняв постанову від 29.11.2024 №1362 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76 та від 22.11.2024 №1332.

З 1 грудня 2024 року процедура бронювання знову стане доступною через портал "Дія". Критично важливі підприємства повинні оновити свою критичність до 28 лютого 2025 року.

Народний депутат Олександр Федієнко пояснив основні зміни:

- додали до бронювання фахівців стоматології, протезистів, техніки, тощо.

- військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств, критично важливих установ, які включаються до списків, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову на військову службу. Тобто заробні тна з грудня повинна бути у всіх заброньованих від 20 тисяч гривень, окрім комунальних та державних установ.

Бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Усі підприємства, що мають статус критичних станом на 1 грудня, зберігають його до 28 лютого 2025 року.

Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих зможуть забронювати працівників — це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями, підприємства зможуть бронювати працівників на довший строк — до 12 місяців як і раніше.

Детально ознайомитись зі змінами можна у постанові.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачав бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності.

Також ми публікували широкий перелік громадських організацій та підприємств, які мали право на бронювання на підставі виконання проектів грантової допомоги.

Також повідомляли, що уряд скоротив відсоток осіб, які мають право на бронювання у представництвах донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Разом із тим, новий порядок бронювання надає міністру оборони право збільшувати кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати. При цьому нова редакція порядку не досить чітко визначає – стосовно кого саме міністр може ухвалити рішення про збільшення частки заброньованих.

А ще «Судово-юридична газета» повідомляла, що дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

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