Практика судов
  1. В Украине

Кабмин внес изменения в порядок бронирования работников

12:13, 30 ноября 2024
Изменения касаются, в частности, грантовых организаций и стоматологов.
Кабмин внес изменения в порядок бронирования работников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине изменился порядок бронирования военнообязанных на критически важных предприятиях.

Правительство приняло постановление от 29.11.2024 №1362 О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 №76 и от 22.11.2024 №1332.

Все предприятия, имеющие статус критического по состоянию на 1 декабря, сохраняют его до 28 февраля 2025 года.

С 1 декабря 2024 года процедура бронирования снова станет доступна через портал "Дия".

Народный депутат Александр Федиенко объяснил основные изменения:

- добавили к бронированию специалистов стоматологии, протезистов, техники и т.д.

- военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, которые включаются в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу. грн. Кроме коммунальных и государственных учреждений.

Бизнес, реализующий гуманитарные проекты за счет международных партнеров, должен соответствовать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

Все обладающие критичностью по состоянию на 01.12.24 сохраняют ее до 28 февраля 2025 года.

Но в течение этого времени ЦОО должны разработать новые критерии, а предприятия все без исключения, пройти процедуру обновления критичности.

Подробно ознакомиться с изменениями можно в постановлении.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривал бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности.

Также мы публиковали широкий перечень общественных организаций и предприятий, которые имели право на бронирование из выполнения проектов грантовой помощи.

Мы писали, что  правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Вместе с тем новый порядок бронирования предоставляет министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать. При этом новая редакция порядка недостаточно четко определяет – по отношению к кому именно министр может принять решение об увеличении доли забронированных.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины бронирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
МВД и Минюст утвердили изменения во исполнение решений судов об ограничении нарушителей военного учета в праве вождения авто

Установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами – МВД и Минюст внесли изменения в порядок взаимодействия для выполнения решений судов по уклонистам.

Для чего нужны новые правила распределения дел в суде и когда они вступят в силу – комментарий председателя Совета судей Украины

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступит в силу только после разработки нового программного обеспечения и отдельного сообщения Совета судей, которое состоится до конца 2024 года.

Исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных – Кабмин внес изменения

Правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду