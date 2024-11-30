Кабмин внес изменения в порядок бронирования работников

Изменения касаются, в частности, грантовых организаций и стоматологов.

В Украине изменился порядок бронирования военнообязанных на критически важных предприятиях.

Правительство приняло постановление от 29.11.2024 №1362 О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 №76 и от 22.11.2024 №1332.

Все предприятия, имеющие статус критического по состоянию на 1 декабря, сохраняют его до 28 февраля 2025 года.

С 1 декабря 2024 года процедура бронирования снова станет доступна через портал "Дия".

Народный депутат Александр Федиенко объяснил основные изменения:

- добавили к бронированию специалистов стоматологии, протезистов, техники и т.д.

- военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, которые включаются в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу. грн. Кроме коммунальных и государственных учреждений.

Бизнес, реализующий гуманитарные проекты за счет международных партнеров, должен соответствовать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

Все обладающие критичностью по состоянию на 01.12.24 сохраняют ее до 28 февраля 2025 года.

Но в течение этого времени ЦОО должны разработать новые критерии, а предприятия все без исключения, пройти процедуру обновления критичности.

Подробно ознакомиться с изменениями можно в постановлении.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривал бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности.

Также мы публиковали широкий перечень общественных организаций и предприятий, которые имели право на бронирование из выполнения проектов грантовой помощи.

Мы писали, что правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Вместе с тем новый порядок бронирования предоставляет министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать. При этом новая редакция порядка недостаточно четко определяет – по отношению к кому именно министр может принять решение об увеличении доли забронированных.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.