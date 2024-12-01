В полиции объяснили, что делать, если попали в ДТП

Патрульная полиция Киева объяснила гражданам, что делать, если попали в ДТП. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что прежде всего стоит выяснить, есть ли травмированы ли во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей.
«Если пострадавшие отсутствуют, включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.
Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия», - заявили в полиции.
Сообщите о событии на спецлинию 112 и укажите следующие сведения:
- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
- есть ли потерпевшие, если есть, то сколько и в каком они состоянии;
- марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.
Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европротоколом, но при:
- отсутствии травмированных или погибших;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.
При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции обязателен.
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