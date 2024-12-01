В полиции объяснили, что делать, если попали в ДТП

В полиции отметили, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия.

Патрульная полиция Киева объяснила гражданам, что делать, если попали в ДТП. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что прежде всего стоит выяснить, есть ли травмированы ли во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей.

«Если пострадавшие отсутствуют, включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.

Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия», - заявили в полиции.

Сообщите о событии на спецлинию 112 и укажите следующие сведения:

- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

- есть ли потерпевшие, если есть, то сколько и в каком они состоянии;

- марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европротоколом, но при:

- отсутствии травмированных или погибших;

- не причинен материальный ущерб третьим лицам;

- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции обязателен.

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