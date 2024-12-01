Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

В полиции объяснили, что делать, если попали в ДТП

07:54, 1 декабря 2024
В полиции отметили, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия.
В полиции объяснили, что делать, если попали в ДТП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Киева объяснила гражданам, что делать, если попали в ДТП. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что прежде всего стоит выяснить, есть ли травмированы ли во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей.

«Если пострадавшие отсутствуют, включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.

Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия», - заявили в полиции.

Сообщите о событии на спецлинию 112 и укажите следующие сведения:

- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

- есть ли потерпевшие, если есть, то сколько и в каком они состоянии;

- марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европротоколом, но при:

- отсутствии травмированных или погибших;

- не причинен материальный ущерб третьим лицам;

- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции обязателен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция ДТП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Секретариате ВККС не осталось руководителя, нет ни одного заместителя руководителя, нет даже исполняющего обязанности

Фактически обязанности руководителя Секретариата Комиссии исполняет председатель ВККС.

Правоохранительный комитет Рады вернет опцию конфискации имущества у коррупционеров, заключивших соглашение со следствием

Комитет, возглавляемый народным депутатом Сергеем Ионушасом, внесет законопроект с соответствующей поправкой.

Постановления ВЛК областных ТЦК обжалуются в штатных ВЛК или в судебном порядке – какие изменения внесло Минобороны о Положении о ВЛК

Кроме того, что признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета, Минобороны внесло изменения в положение о ВЛК относительно порядка обжалования постановлений ВЛК, определения степени годности и формирования состава ВЛК.

Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий

Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций, что осужденный к моменту совершения действий был военным должностным лицом и, таким образом, субъектом преступления по ст. 426-1 УК, потому что он по воинскому званию был начальником рядового.

Годность к военной службе мужчин от 17 до 25 лет смогут устанавливать без медосмотра – Минобороны внесло изменения в положение о ВВК

ВВК сможет принимать постановления без медосмотра – Минобороны установило новый порядок ВВК для мужчин-призывников.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео