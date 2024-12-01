У поліції пояснили, що робити, якщо потрапили в ДТП

У поліції зазначили, що транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди.

Патрульна поліція Києва пояснила громадянам, що робити, якщо потрапили в ДТП. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Там зазначили, що насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані під час пригоди. Якщо є, то необхідно викликати швидку й надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів.

«Якщо потерпілі відсутні — увімкніть аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставте знак аварійної зупинки.

Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди», - заявили у поліції.

Повідомте про подію на спецлінію 112 та надайте вкажіть такі відомості:

- точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;

- чи є потерпілі, якщо є, то скільки і в якому вони стані;

- марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Ще один спосіб оформлення ДТП — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

- відсутні травмовані чи загиблі;

- не завдано матеріальної шкоди третім особам;

- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

- сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

За відсутності хоча б однієї із зазначених умов — виклик поліції є обов’язковим.

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