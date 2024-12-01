Чи збільшиться пенсія, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше — відповідь ПФ

У ПФ заявили, що при призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується.

У Пенсійному фонді продовжують відповідати на запитання громадян щодо виплат.

Цього разу до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області звернулись з наступним запитанням: «У жовтні 2024 року мені виповниться 60 років. Відповідно до закону я маю право на пенсію за віком. Чи можна призначити пенсію пізніше і як відстрочка вплине на розмір пенсії?».

«Так, можна», - відповіли у відомстві.

Там зазначили, що тим, хто набув права на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії (ст. 29 Закону України № 1058-IV).

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

- на 0,5 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

- на 0,75 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Для збільшення розміру пенсії враховуються лише повні місяці роботи.

Також у ПФ додали, що не встановлюється підвищення розміру пенсії особам, яким раніше призначалася пенсія іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі.

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