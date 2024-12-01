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В Україні змінилася вартість полісів «Зелена картка» — скільки тепер коштує

07:00, 1 грудня 2024
МТСБУ змінила вартість деяких полісів «Зелена картка».
В Україні змінилася вартість полісів «Зелена картка» — скільки тепер коштує
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З 28 листопада в Україні змінилася вартість полісів «Зелена картка» — обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи. Про це повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Ціни для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

- 1 173 грн - 15 днів дії договору;

- 1 869 грн - 1 місяць;

- 5 042 грн - 3 місяці;

- 13 041 грн - 1 рік.

Для автобусів від 4 390 грн за 15 діб до 39 734 грн за 1 рік.

Для вантажних автомобілів від 2 511 грн за 15 діб до 31 118 грн за рік.

У відомстві нагадали, що максимальний розмір страхових платежів за договорами “Зелена картка” в євро встановлює Кабінет Міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи в залежності від змін офіційного валютного курсу.

Платежі за такими договорами є єдиними для всіх страховиків-повних членів Бюро, тому варто слідкувати за виконанням цього зобовʼязанням у свого страховика.

Нагадаємо, останній раз ціни на поліси «Зелена картка» змінювали у липні.

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