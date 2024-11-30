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Денис Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною

11:47, 30 листопада 2024
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що безпекова ситуація не дозволяє відкрити повітряний простір.
Денис Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з огляду на безпекову ситуацію частково відкрити повітряний простір наразі неможливо. За його словами, треба розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів. Про це він заявив під час Міжнародного транспортного форуму, передає Укрінформ.

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації", – сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

Тому Шмигаль наголосив на важливості розвитку альтернативних маршрутів доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися ще до завершення бойових дій, але все залежатиме від розвитку ситуації на фронті.

Також повідомлялося, що до кінця січня 2025 року в Україні можуть відновити авіапольоти в одному з аеропортів — «Львів» або «Бориспіль».

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Денис Шмигаль аеропорт

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