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Авіаперельоти в Україні можуть стартувати до кінця війни, але з умовами

17:16, 28 листопада 2024
Перспективи відновлення авіасполучення в Україні залежать від безпеки.
Авіаперельоти в Україні можуть стартувати до кінця війни, але з умовами
Фото: ukrinform
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Авіасполучення в Україні може відновитися ще до завершення бойових дій, але все залежатиме від розвитку ситуації на фронті, заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава на Інфраструктурному дні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Кава підкреслив, що пріоритетом залишається гарантування безпеки пасажирів. «Це (відновлення авіасполучення - ІФ-У) можливе і до завершення бойових дій, але залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою. Ключове питання тут - безпека пасажирів... ризикувати ніхто не хоче. Діалог ведеться, але очікувати швидких рішень наразі, на жаль, не доводиться, тому що головне – гарантувати безпеку», – зазначив він.

Також викликом є передбачуваність графіків пасажирських рейсів. Зокрема, політ з аеропорту Львова до повітряного простору Польщі займає лише 7 хвилин, тоді як із «Борисполя» – 45 хвилин, що збільшує ризики.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин додав, що відкриття повітряного простору залежить від виконання низки заходів. «Це комплекс заходів. Коли кожен компонент цього комплексу буде виконано, тільки тоді можливе відкриття. Дійсно, по Ізраїлю не запускають «Калібри»...,» – зазначив він.

Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон раніше повідомив, що польоти можуть відновитися до кінця січня 2025 року в одному з аеропортів – «Львів» або «Бориспіль». Головна умова – забезпечення механізмів страхування авіації. За його словами, п'ять-шість авіакомпаній вже розглядають можливість польотів з України.

Україна зацікавлена в якнайшвидшому відновленні авіасполучення, але безпека пасажирів залишається беззаперечним пріоритетом.

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аеропорт

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