Авиаперелеты в Украине могут стартовать до конца войны, но с условиями

Перспективы возобновления авиасообщения в Украине зависят от безопасности.

Фото: ukrinform

Авиасообщение в Украине может возобновиться еще до завершения боевых действий, но все будет зависеть от развития ситуации на фронте, заявил заместитель министра финансов Александр Кава на Инфраструктурном дне Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Кава подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение безопасности пассажиров. «Это (возобновление авиасообщения - ИФ-У) возможно и до завершения боевых действий, но будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Ключевой вопрос здесь - безопасность пассажиров... рисковать никто не хочет. Диалог ведется, но ожидать быстрых решений пока, к сожалению, не приходится, потому что главное - гарантировать безопасность», - отметил он.

Также вызовом является предсказуемость графиков пассажирских рейсов. В частности, полет из аэропорта Львова в воздушное пространство Польши занимает всего 7 минут, тогда как из «Борисполя» - 45 минут, что увеличивает риски.

Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин добавил, что открытие воздушного пространства зависит от выполнения ряда мероприятий. «Это комплекс мероприятий. Когда каждый компонент этого комплекса будет выполнен, только тогда возможно открытие. Действительно, по Израилю не запускают «Калибры»...,» - отметил он.

Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон ранее сообщил, что полеты могут возобновиться до конца января 2025 года в одном из аэропортов - «Львов» или «Борисполь». Главное условие - обеспечение механизмов страхования авиации. По его словам, пять-шесть авиакомпаний уже рассматривают возможность полетов из Украины.

Украина заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения, но безопасность пассажиров остается безоговорочным приоритетом.

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