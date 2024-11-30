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Який треба стаж, щоб вийти на пенсію у 63 роки

13:02, 30 листопада 2024
У 2024 році вийти на пенсію можна у 63 роки за наявності від 21 року страхового стажу.
Який треба стаж, щоб вийти на пенсію у 63 роки
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В Україні вік для виходу на пенсію та право на її отримання визначається тривалістю страхового стажу та становить 60, 63 і 65 років.  

Згідно з планами до 2028 року, ця вимога буде зростати щорічно. Це означає, що люди, які не встигнуть накопичити необхідний стаж до досягнення 60 років, зможуть вийти на заслужений відпочинок лише у віці 63 або 65 років.

У 2024 році, щоб отримувати пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 31 рік стажу.

Для того, щоб вийти на пенсію у 63 роки, кількість страхового стажу має становити:

  • від 21 до 31 року стажу – у 2024 році;
  • від 22 до 32 років стажу – у 2025 році;
  • від 23 до 33 років стажу – у 2025 році;
  • від 24 до 34 років стажу – у 2025 році;
  • від 25 до 35 років стажу – із 2028 року.

Незмінною залишається вимога для 65-річних людей. Як і раніше, вони можуть вийти на пенсію, якщо мають 15 років страхового стажу. 

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