У Києві водіїв попередили про сильний туман, видимість —до 500 метрів

У столиці впродовж дня та 1 грудня утримається туман, тож водіям радять знизити швидкість руху.

У Києві до кінця доби 30 листопада та 1 грудня у столиці утримається туман, видимість 200-500 метрів. Про це повідомили у КМДА.

Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Водночас пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

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