В Киеве водителей предупредили о сильном тумане, видимость — до 500 метров

В столице в течение дня и 1 декабря удержится туман, поэтому водителям советуют снизить скорость движения.

В Киеве до конца суток 30 ноября и 1 декабря в столице сохранится туман, видимость 200-500 метров.

Водителям рекомендуют при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

В то же время пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

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