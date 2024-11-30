В Киеве водителей предупредили о сильном тумане, видимость — до 500 метров

В Киеве до конца суток 30 ноября и 1 декабря в столице сохранится туман, видимость 200-500 метров.
Водителям рекомендуют при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
В то же время пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
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