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В Киеве водителей предупредили о сильном тумане, видимость — до 500 метров

10:52, 30 ноября 2024
В столице в течение дня и 1 декабря удержится туман, поэтому водителям советуют снизить скорость движения.
В Киеве водителей предупредили о сильном тумане, видимость — до 500 метров
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В Киеве до конца суток 30 ноября и 1 декабря в столице сохранится туман, видимость 200-500 метров.

Водителям рекомендуют при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

В то же время пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

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Киев КГГА авто

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